Защита Белых подала жалобу на приговор

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Адвокат Никиты Белых, Андрей Грохотов, заявил о подаче апелляционной жалобы на приговор своему клиенту, пишет newsler.ru.
Напомним, 26 декабря суд оправдал бывшего губернатора Кировской области по первому обвинению в превышении полномочий. Однако второе обвинение, злоупотребление полномочиями, привело к назначению ему 2,5 года лишения свободы. Вместе с тем, срок исковой давности по этому эпизоду истек, что позволило освободить бывшего чиновника от наказания.
Из-за того, что Белого признали виновным хотя бы по одному из обвинений, его защита решила подать апелляцию. Сам Никита Юрьевич также выразил свое несогласие с решением суда непосредственно после вынесения приговора. Подача жалобы произошла вчера, 9 января, как сообщил Грохотов.