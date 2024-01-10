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Защита Белых подала жалобу на приговор

Защита Белых подала жалобу на приговор

10 января 2024, 13:34
Фото: Midjourney
Адвокат Белых подал апелляционную жалобу на приговор, оправдавший его по первому эпизоду и назначивший 2,5 года лишения свободы по второму эпизоду, из-за которого истек срок исковой давности.

Адвокат Никиты Белых, Андрей Грохотов, заявил о подаче апелляционной жалобы на приговор своему клиенту, пишет newsler.ru.

Напомним, 26 декабря суд оправдал бывшего губернатора Кировской области по первому обвинению в превышении полномочий. Однако второе обвинение, злоупотребление полномочиями, привело к назначению ему 2,5 года лишения свободы. Вместе с тем, срок исковой давности по этому эпизоду истек, что позволило освободить бывшего чиновника от наказания.

Из-за того, что Белого признали виновным хотя бы по одному из обвинений, его защита решила подать апелляцию. Сам Никита Юрьевич также выразил свое несогласие с решением суда непосредственно после вынесения приговора. Подача жалобы произошла вчера, 9 января, как сообщил Грохотов.

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