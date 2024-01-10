Защита Белых подала жалобу на приговор

Из-за того, что Белого признали виновным хотя бы по одному из обвинений, его защита решила подать апелляцию. Сам Никита Юрьевич также выразил свое несогласие с решением суда непосредственно после вынесения приговора. Подача жалобы произошла вчера, 9 января, как сообщил Грохотов.