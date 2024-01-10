В поезде умер младенец, а его семья госпитализирована

Мать и два брата погибшей, у которых были признаки заболевания, были госпитализированы в больницу Кунгура. После первой медицинской помощи и стабилизации их состояния, их перевезли в больницу в Перми, где врачи продолжают наблюдать за ними. Расследование обстоятельств трагедии все еще продолжается.