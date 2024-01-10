В поезде умер младенец, а его семья госпитализирована

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По информации прокуратуры, трагедия произошла, когда поезд остановился на станции Кунгур в Пермском крае. У ребенка в пути резко ухудшилось состояние, и на станции уже ожидали бригады скорой помощи. Медики немедленно начали проводить реанимационные мероприятия, однако, несмотря на все усилия, спасти маленькую девочку не удалось, пишет ФедералПресс.
Мать и два брата погибшей, у которых были признаки заболевания, были госпитализированы в больницу Кунгура. После первой медицинской помощи и стабилизации их состояния, их перевезли в больницу в Перми, где врачи продолжают наблюдать за ними. Расследование обстоятельств трагедии все еще продолжается.