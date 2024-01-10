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Тренер Волынкина: После праздников не нужно чрезмерно выкладываться на занятиях

Тренер Волынкина: После праздников не нужно чрезмерно выкладываться на занятиях

10 января 2024, 10:46
Фото: Midjourney
После недельного перерыва, связанного с новогодними праздниками, рекомендуется начать тренировки постепенно, не перенапрягая себя. Тренер Мария Волынкина советует ограничиться легкой нагрузкой в первую неделю и избегать чрезмерной усталости.

Как передает NEWS.ru, по словам специалиста, перед тренировкой необходимо разогреть все группы мышц, чтобы избежать возможных травм. По окончании тренировки рекомендуется провести легкую растяжку, которая поможет мышцам расслабиться после нагрузки. Важно помнить о принципе постепенности: потребуется около двух недель, чтобы вернуться к привычному режиму до новогодних праздников, отметила Волынкина.

Тренер добавила, что после новогодних праздников важно преодолеть первые три тренировки. Тогда сохранится мотивация, а организм сам захочет в тренажерный зал, сказала Волынкина.

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