Тренер Волынкина: После праздников не нужно чрезмерно выкладываться на занятиях

Как передает NEWS.ru, по словам специалиста, перед тренировкой необходимо разогреть все группы мышц, чтобы избежать возможных травм. По окончании тренировки рекомендуется провести легкую растяжку, которая поможет мышцам расслабиться после нагрузки. Важно помнить о принципе постепенности: потребуется около двух недель, чтобы вернуться к привычному режиму до новогодних праздников, отметила Волынкина.