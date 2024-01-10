Психолог: изменения в организме могут происходить из-за страхов

Просто представьте разницу, говорит эксперт. Если вы, например, ведете машину и видите, что другая машина резко затормозила. Вы испугались, но смогли отреагировать и тоже затормозить. Никаких симптомов не будет, потому что все обошлось. Или вы идете по улице, кто-то сигналит. Вы испугались, но потом поняли, что все в порядке, и опять же никаких симптомов нет.