Психолог: изменения в организме могут происходить из-за страхов

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Под заболеванием понимается любые изменения в тканях и органах человека. Но это происходит не просто так, а после шока.
Шок — это субъективное понятие, рассказала эксперт изданию Pravda.ru. Для одного человека это может быть потеря близкого человека, для другого — увольнение с работы, а для третьего — ссора или даже случайно услышанная новость.
Одновременно должны совпасть три фактора: неожиданность (ситуация не была запланирована), изоляция (человек остается один на один с проблемой) и драматичность (ситуация неприятная). Когда все три фактора совпадают, происходит шок.
Реакции на шок у всех разные. Кто-то начинает бежать, кто-то теряет сознание, а кто-то может замереть или стать агрессивным. Все зависит от реакции вегетативной нервной системы.
Далее организм начинает искать выход из ситуации. Это запускает биологическую программу, которая приводит к изменениям клеток или функций. Интенсивность этих изменений зависит от интенсивности шока.
Просто представьте разницу, говорит эксперт. Если вы, например, ведете машину и видите, что другая машина резко затормозила. Вы испугались, но смогли отреагировать и тоже затормозить. Никаких симптомов не будет, потому что все обошлось. Или вы идете по улице, кто-то сигналит. Вы испугались, но потом поняли, что все в порядке, и опять же никаких симптомов нет.
Но допустим, вы получаете сообщение от друга или подруги, которое неожиданное и обидное, или у вас возникает конфликт с кем-то. Это может вызвать насморк как реакцию на неприятную ситуацию. Громкий звук, от которого человек сильно испугался, может вызвать отит. Трагические события обычно не разрешаются быстро, они продолжаются длительное время. Поэтому у них также могут возникать определенные изменения в организме, зависящие от глубины внутреннего конфликта.
Важно в любой биологической программе исключить страхи и понять причины и последствия, заключила Еремян. В случае необходимости следует обратиться к специалисту, который поможет проработать шоковую ситуацию и запустить биологический процесс.