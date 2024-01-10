Метеорологи прогнозируют продолжение морозов на Урале

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Жители Свердловской области должны быть готовы к продолжению холодной погоды, пишет ФедералПресс. Прогнозируется приход снега и усиление ветра. Самые низкие температуры ожидаются на западных склонах Уральских гор.
Сегодняшний день будет одним из самых холодных, по данным местного гидрометцентра. В Свердловской области днем термометр опустится до минус 25 градусов Цельсия. Ночью можно ожидать еще большей холодной погоды, температура может упасть до минус 30 градусов.