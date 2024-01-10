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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Метеорологи прогнозируют продолжение морозов на Урале

10 января 2024, 07:08
По прогнозам метеорологов, на Урале ожидаются морозы. На территорию региона надвигается холодный воздушный фронт с Арктики, который сопровождается облачностью и осадками.

Жители Свердловской области должны быть готовы к продолжению холодной погоды, пишет ФедералПресс. Прогнозируется приход снега и усиление ветра. Самые низкие температуры ожидаются на западных склонах Уральских гор.

Сегодняшний день будет одним из самых холодных, по данным местного гидрометцентра. В Свердловской области днем термометр опустится до минус 25 градусов Цельсия. Ночью можно ожидать еще большей холодной погоды, температура может упасть до минус 30 градусов.

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