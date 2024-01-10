Как улучшить качество сна и наладить его регулярный режим: советы врача-эндокринолога

Для улучшения сна также необходимо ограничить время, проведенное перед экранами телевизора и других гаджетов, так как синий свет, который они излучают, может затруднять засыпание. Также следует избегать употребления кофе во второй половине дня и быть умеренным в потреблении алкоголя.