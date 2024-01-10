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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Как улучшить качество сна и наладить его регулярный режим: советы врача-эндокринолога

10 января 2024, 07:11
Многие жители России сталкиваются с трудностями бессонницы и непродолжительного сна. Как повысить качество сна и установить регулярный режим, рассказала доктор-эндокринолог Зухра Павлова.

 

Один из важных советов специалиста — это планирование дня. Следует отвести несколько минут вечером для составления списка дел на следующий день. Это поможет избежать тревожных мыслей перед сном, пишет ФедералПресс.

Кроме того, для обеспечения здорового сна, полезно поддерживать прохладную температуру в спальне. Оптимальным считается температурный режим около плюс 20 градусов Цельсия. Важную роль в качестве сна играют витамин D, магний и цинк, поэтому рекомендуется удовлетворять потребности организма в этих микроэлементах.

Для улучшения сна также необходимо ограничить время, проведенное перед экранами телевизора и других гаджетов, так как синий свет, который они излучают, может затруднять засыпание. Также следует избегать употребления кофе во второй половине дня и быть умеренным в потреблении алкоголя.

Такие советы от доктора-эндокринолога могут помочь многим людям улучшить свой сон и избежать проблем с бессонницей.

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