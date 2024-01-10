Исследование: Анорексия оказывает серьезное воздействие на структуру мозга

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Результаты сравнительного анализа показали значительное уменьшение размеров мозга у пациенток с анорексией. Однако было обнаружено, что мозговые показатели улучшаются у тех, кто проходит через процесс выздоровления.
Научные исследования в области нейробиологии объединили данные из разных стран. Было проанализировано 685 сканирований мозга женщин с анорексией и 963 сканирования у женщин с нормальным весом. Было установлено, что анорексия приводит к серьезным изменениям в структуре мозга, включая уменьшение толщины коры, уменьшение объема подкорковых областей и уменьшение площади поверхности коры из-за потери нейронов и связей между ними. Эти изменения могут повлиять на когнитивные функции и интеллект.
Эти изменения в мозге оказались гораздо более выраженными, чем при других психических расстройствах. Однако было обнаружено, что у пациентов, находящихся на пути выздоровления, структура мозга существенно улучшается. Это свидетельствует о том, что эти изменения не являются постоянными.