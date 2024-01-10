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Исследование: Анорексия оказывает серьезное воздействие на структуру мозга

10 января 2024, 07:13
Исследователи из различных научных центров по всему миру провели анализ данных о состоянии мозга женщин, страдающих от анорексии, и тех, у кого нет этого расстройства, пишет Pravda.Ru.

Результаты сравнительного анализа показали значительное уменьшение размеров мозга у пациенток с анорексией. Однако было обнаружено, что мозговые показатели улучшаются у тех, кто проходит через процесс выздоровления.

Научные исследования в области нейробиологии объединили данные из разных стран. Было проанализировано 685 сканирований мозга женщин с анорексией и 963 сканирования у женщин с нормальным весом. Было установлено, что анорексия приводит к серьезным изменениям в структуре мозга, включая уменьшение толщины коры, уменьшение объема подкорковых областей и уменьшение площади поверхности коры из-за потери нейронов и связей между ними. Эти изменения могут повлиять на когнитивные функции и интеллект.

Эти изменения в мозге оказались гораздо более выраженными, чем при других психических расстройствах. Однако было обнаружено, что у пациентов, находящихся на пути выздоровления, структура мозга существенно улучшается. Это свидетельствует о том, что эти изменения не являются постоянными.

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