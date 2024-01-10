Генконсульство подтвердило пропажу россиянки в Турции

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Она не вернулась по запланированному маршруту и официальный представитель российского консульства в Анталии подтвердил этот факт. Заявления о ее поиске были направлены соответствующим органам, пишет ФедералПресс.
По информации, 40-летняя женщина поехала в отпуск перед Новым годом и должна была вернуться в Россию 8 января. Однако она не прибыла в аэропорт. Последний раз она была активна в социальных сетях 4 января, как утверждают ее близкие.