Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
На своем видеоканале «Самые честные новости» Артемий Лебедев, российский дизайнер, блогер и предприниматель, выразил свое мнение о недавно установленной скульптуре «Сапоги Петра I» на проспекте Революции в Воронеже.
По словам Лебедева, идея хорошая: можно сразу понять, что это сапоги Петра, а остальная бронза не столь важна. Несмотря на это, люди все равно будут фотографироваться рядом со скульптурой. Таким образом, задача выполнена, пишет voronezhnews.ru.
Статую создал москвич Владислав Мишов. Сапоги царя можно увидеть на проспекте Революции, 41. Кроме того, появились еще два арт-объекта на Есенинской аллее — «Подпись Петра» и в центре города — «Деньги взяты» и «Устав морской».