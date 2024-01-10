Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

По словам Лебедева, идея хорошая: можно сразу понять, что это сапоги Петра, а остальная бронза не столь важна. Несмотря на это, люди все равно будут фотографироваться рядом со скульптурой. Таким образом, задача выполнена, пишет voronezhnews.ru.