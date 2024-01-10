Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

10 января 2024, 13:26
Фото: 1MI
Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра»‎ в Воронеже и считает, что идея хорошая, так как люди все равно будут фотографироваться с ней.

На своем видеоканале «Самые честные новости» Артемий Лебедев, российский дизайнер, блогер и предприниматель, выразил свое мнение о недавно установленной скульптуре «Сапоги Петра I» на проспекте Революции в Воронеже.

По словам Лебедева, идея хорошая: можно сразу понять, что это сапоги Петра, а остальная бронза не столь важна. Несмотря на это, люди все равно будут фотографироваться рядом со скульптурой. Таким образом, задача выполнена, пишет voronezhnews.ru.

Статую создал москвич Владислав Мишов. Сапоги царя можно увидеть на проспекте Революции, 41. Кроме того, появились еще два арт-объекта на Есенинской аллее — «Подпись Петра» и в центре города — «Деньги взяты» и «Устав морской».

Подпишитесь
Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света
Сегодня, 12:11
Потухший город. Известна причина отключения света в Омске
Сегодня, 12:37
В спецоперации погиб 42-летний житель Москаленок Омской области
Сегодня, 09:53
Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой
Сегодня, 10:48
В час-пик из-за сильнейшей метели Омск сковали 10-балльные пробки
Сегодня, 12:34
Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову
Сегодня, 07:19