Demodex folliculorum: нормальный процесс пищеварения

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Этот клещ называется «угревая железница» и изучается вновь благодаря анализу его генома. Ранее было выяснено, что отходы этого клеща могут вызывать появление угрей на коже. Однако новые данные показывают, что у этого клеща есть нормальный процесс пищеварения.
Demodex folliculorum живет на коже человека, скрываясь в порах днем и выходя только ночью для спаривания. Ученые заметили, что эти клещи имеют простую организацию и стали «ленивыми» в эволюционном смысле. Они не имеют естественных врагов и всегда питаются, что ограничивает их генетическое разнообразие. Возможно, со временем эти клещи станут симбиотами.