Demodex folliculorum: нормальный процесс пищеварения

Demodex folliculorum живет на коже человека, скрываясь в порах днем и выходя только ночью для спаривания. Ученые заметили, что эти клещи имеют простую организацию и стали «ленивыми» в эволюционном смысле. Они не имеют естественных врагов и всегда питаются, что ограничивает их генетическое разнообразие. Возможно, со временем эти клещи станут симбиотами.