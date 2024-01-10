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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Demodex folliculorum: нормальный процесс пищеварения

10 января 2024, 07:14
Исследователи обнаружили микроскопического клеща, который обитает на коже человека, пишет Pravda.Ru.

Этот клещ называется «угревая железница» и изучается вновь благодаря анализу его генома. Ранее было выяснено, что отходы этого клеща могут вызывать появление угрей на коже. Однако новые данные показывают, что у этого клеща есть нормальный процесс пищеварения.

Demodex folliculorum живет на коже человека, скрываясь в порах днем и выходя только ночью для спаривания. Ученые заметили, что эти клещи имеют простую организацию и стали «ленивыми» в эволюционном смысле. Они не имеют естественных врагов и всегда питаются, что ограничивает их генетическое разнообразие. Возможно, со временем эти клещи станут симбиотами.

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