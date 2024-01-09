В России хотят увеличить размер пособия при рождении детей

Предложение было подано депутатами от ЛДПР, возглавляемыми Ярославом Ниловым, председателем комитета по социальной политике. В настоящее время сумма единовременного пособия составляет 20,5 тысячи рублей и может быть выдана одному из родителей при рождении ребенка. Если пара становится родителями сразу двух или трех детей, то выплата производится на каждого новорожденного. Это пособие можно получить при каждом последующем рождении в семье без ограничений по количеству запросов, пишет ФедералПресс.