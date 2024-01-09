Три раза в год надо стирать бамбуковые подушки

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Рекомендуется стирать бамбуковые подушки три раза в год с равным промежутком времени, хотя при большом загрязнении можно стирать чаще.
Если вы используете стиральную машину, выберите режим для деликатной или ручной стирки, установите температуру на 40 градусов и минимальное количество оборотов для отжима. Также рекомендуется добавить программу дополнительного полоскания, чтобы избавить наполнитель от остатков химических веществ.
Перед началом стирки проверьте, нет ли дыр или разрезов на чехле подушки, чтобы избежать выхода наполнителя. Положите подушку в барабан стиральной машины и добавьте моющее средство — шарик с гелем или жидкость, которую заливают в соответствующий отсек.
После стирки достаньте подушку из машины, аккуратно расправьте ее и оставьте для высыхания.