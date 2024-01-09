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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Три раза в год надо стирать бамбуковые подушки

9 января 2024, 09:36
Чтобы очистить бамбуковые подушки, можно использовать как ручную стирку, так и стиральную машину. Но стоит избегать химической чистки, потому что агрессивные химикаты могут навредить наполнителю, пишет Pravda.Ru.

Рекомендуется стирать бамбуковые подушки три раза в год с равным промежутком времени, хотя при большом загрязнении можно стирать чаще.

Если вы используете стиральную машину, выберите режим для деликатной или ручной стирки, установите температуру на 40 градусов и минимальное количество оборотов для отжима. Также рекомендуется добавить программу дополнительного полоскания, чтобы избавить наполнитель от остатков химических веществ.

Перед началом стирки проверьте, нет ли дыр или разрезов на чехле подушки, чтобы избежать выхода наполнителя. Положите подушку в барабан стиральной машины и добавьте моющее средство — шарик с гелем или жидкость, которую заливают в соответствующий отсек.

После стирки достаньте подушку из машины, аккуратно расправьте ее и оставьте для высыхания.

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