Три раза в год надо стирать бамбуковые подушки

Чтобы очистить бамбуковые подушки, можно использовать как ручную стирку, так и стиральную машину. Но стоит избегать химической чистки, потому что агрессивные химикаты могут навредить наполнителю, пишет Pravda.Ru.