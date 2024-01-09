Строительство переживает подъем в Хабаровском крае

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Потребность в строителях, рабочих, прорабах и мастерах значительно возросла. Кроме того, заработные платы в этой области являются высокими, что делает ее еще более привлекательной, пишет ФедералПресс.
Однако в IT-технологиях уже началась конкуренция за кадры. Для тех, кто только начинает свой путь или имеет ограниченный опыт, станет сложнее найти работу в этой области или начать карьеру.
Недвижимость и автомобильная индустрия также испытывают спад. Аналитики прогнозируют уменьшение спроса на квартиры и автомобили в текущем году. Это может повлиять на рынок и предоставление услуг в этих сферах.