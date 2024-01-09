Приморский край ужесточает контроль за миграцией

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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За неделю с 1 по 7 января 2024 года было выявлено 26 человек, находившихся на территории края нелегально. Полиция проверила более 230 мест пребывания иностранных граждан, обращая внимание на их место жительства и работу в регионе, пишет ФедералПресс.
В результате проверки были выявлены нарушения у 36 иностранных граждан, которые были привлечены к административной ответственности. Власти приняли решение о депортации 26 мигрантов из России. Из этого числа 13 человек будут депортированы по решению властей, а остальные 13 — по своей воле.
Приморский край продолжает ужесточать контроль за соблюдением миграционных законов и безопасностью на своей территории. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и законности в регионе.