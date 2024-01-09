Приморский край ужесточает контроль за миграцией

В результате проверки были выявлены нарушения у 36 иностранных граждан, которые были привлечены к административной ответственности. Власти приняли решение о депортации 26 мигрантов из России. Из этого числа 13 человек будут депортированы по решению властей, а остальные 13 — по своей воле.