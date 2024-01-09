Подмосковные спасатели вызволили инвалида из машины, улетевшей в кювет

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сотрудники специальной части «Мособлпожспас» и Росгвардии оказали помощь инвалиду, пострадавшему в автомобильной аварии.
Происшествие произошло на территории Клязьминского водохранилища в Мытищах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Водитель автомобиля обратился за помощью в службу экстренной помощи «Система-112», так как его машина съехала в кювет, и он сам не мог выбраться из нее. Оказалось, что у пострадавшего нет ноги, вместо нее протез.
Спасатели прибыли на место и извлекли 72-летнего мужчину через боковую дверь автомобиля. Они также оказали ему психологическую поддержку.