Ничего необычного: стремительное потепление подтвердил Вильфанд

«Изменчивость погоды зимой всегда выше, чем летом. Зависит только от направления воздушных масс: если они приходят с Средиземного моря или Южной Атлантики, будет тепло, а если с востока или севера, будет очень холодно. Ничего удивительного в резкой изменчивости температуры зимой нет. За сутки она может измениться на 20 градусов. И мы это сейчас наблюдаем», — заключил Вильфанд.