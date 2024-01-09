Ничего необычного: стремительное потепление подтвердил Вильфанд

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Главный специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил прогнозы о быстром потеплении: в четверг температура поднимется до нуля градусов. И это необычное явление для зимы, сказал он.
В беседе с «Ридусом» Вильфанд уточнил прогноз погоды на ближайшие дни.
«Существует вероятность значительного повышения температуры, это начнется сегодня. Мы это уже почувствовали: прошлой ночью было от 13 до 15 градусов мороза, а этим утром стало -9 градусов. Так и предсказывалось».
Температура днем в четверг, 11 января, будет примерно от 0 до -5 °C. «Замерзание будет только на короткое время и не везде. В московском регионе ожидаемый диапазон — от нуля до минус пяти. Невозможно точно предсказать температуру», — подчеркнул Вильфанд.
По словам специалиста, такое быстрое потепление — нормальное явление для русской зимы. «Умеренный воздух с запада заменяет те, которые обычно приходят с северо-востока и северо-запада. В этом нет ничего необычного, каждая суровая зима в Москве имела оттепельные периоды. В последние годы они стали чаще из-за потепления», — отметил Вильфанд.
По его прогнозу, такая нормальная погода будет становиться все реже. «Будет меньше сильных морозов, когда температура опускается ниже 15 градусов, и оттепели будут происходить чаще», — сказал специалист.
«Изменчивость погоды зимой всегда выше, чем летом. Зависит только от направления воздушных масс: если они приходят с Средиземного моря или Южной Атлантики, будет тепло, а если с востока или севера, будет очень холодно. Ничего удивительного в резкой изменчивости температуры зимой нет. За сутки она может измениться на 20 градусов. И мы это сейчас наблюдаем», — заключил Вильфанд.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погода в Москве и области в первую неделю после новогодних каникул будет очень нестабильной из-за чередования циклонов и антициклонов. «Будет смягчение холода, но ожидать теплой и комфортной зимы я бы не стал», — сказал эксперт.