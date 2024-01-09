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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Ничего необычного: стремительное потепление подтвердил Вильфанд

Ничего необычного: стремительное потепление подтвердил Вильфанд

9 января 2024, 11:04
Фото: 1MI
Синоптик Вильфанд подтвердил прогнозы о стремительном потеплении, при этом отметив, что это явление необычного нет, так как оттепели в зимний период становятся чаще из-за изменения воздушных масс и потепления климата; однако нормальная погода с заметными морозами будет наблюдаться все реже и реже.

Главный специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил прогнозы о быстром потеплении: в четверг температура поднимется до нуля градусов. И это необычное явление для зимы, сказал он.

В беседе с «Ридусом» Вильфанд уточнил прогноз погоды на ближайшие дни.

«Существует вероятность значительного повышения температуры, это начнется сегодня. Мы это уже почувствовали: прошлой ночью было от 13 до 15 градусов мороза, а этим утром стало -9 градусов. Так и предсказывалось».

Температура днем в четверг, 11 января, будет примерно от 0 до -5 °C. «Замерзание будет только на короткое время и не везде. В московском регионе ожидаемый диапазон — от нуля до минус пяти. Невозможно точно предсказать температуру», — подчеркнул Вильфанд.

По словам специалиста, такое быстрое потепление — нормальное явление для русской зимы. «Умеренный воздух с запада заменяет те, которые обычно приходят с северо-востока и северо-запада. В этом нет ничего необычного, каждая суровая зима в Москве имела оттепельные периоды. В последние годы они стали чаще из-за потепления», — отметил Вильфанд.

По его прогнозу, такая нормальная погода будет становиться все реже. «Будет меньше сильных морозов, когда температура опускается ниже 15 градусов, и оттепели будут происходить чаще», — сказал специалист.

«Изменчивость погоды зимой всегда выше, чем летом. Зависит только от направления воздушных масс: если они приходят с Средиземного моря или Южной Атлантики, будет тепло, а если с востока или севера, будет очень холодно. Ничего удивительного в резкой изменчивости температуры зимой нет. За сутки она может измениться на 20 градусов. И мы это сейчас наблюдаем», — заключил Вильфанд.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погода в Москве и области в первую неделю после новогодних каникул будет очень нестабильной из-за чередования циклонов и антициклонов. «Будет смягчение холода, но ожидать теплой и комфортной зимы я бы не стал», — сказал эксперт.

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