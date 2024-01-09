Милонов призывает усилить надзор за нарушением морали публичными лицами

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Он предложил внести изменения в Административный и Уголовный кодексы для усиления этого надзора.
В своем интервью с RT Милонов отметил, что ему непонятно, как взрослый человек может так безраздельно нарушать простейшие правила приличия и здравого смысла ради популярности.
Он считает, что хоть и наказания не обязательно должны быть суровыми, такие поступки не должны оставаться без реакции со стороны общества и государства.