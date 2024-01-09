Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:47

Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

Милонов призывает усилить надзор за нарушением морали публичными лицами

9 января 2024, 18:47
Виталий Милонов, депутат Госдумы, высказался о необходимости более тщательного контроля за нарушением общественной морали со стороны публичных личностей во время различных мероприятий.

Он предложил внести изменения в Административный и Уголовный кодексы для усиления этого надзора.

В своем интервью с RT Милонов отметил, что ему непонятно, как взрослый человек может так безраздельно нарушать простейшие правила приличия и здравого смысла ради популярности.

Он считает, что хоть и наказания не обязательно должны быть суровыми, такие поступки не должны оставаться без реакции со стороны общества и государства.

Подпишитесь
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Сегодня, 06:19
«После праздников не отошли?». Омск встал в 7-балльные пробки в первый рабочий день
Сегодня, 03:12
«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
Сегодня, 02:27
Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
Сегодня, 07:54
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Сегодня, 09:03
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
Сегодня, 04:46