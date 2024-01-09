Как обеспечить приживаемость ёлок в горшочках, рассказал эксперт Седов

Posted 9 января, 10:51
Published 9 января, 10:51
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Успех приживаемости зависит от того, свежепосаженное ли растение или оно уже долгое время росло в горшочке. Если корни уже полностью заполнили горшок, то шансы на приживаемость елки значительно возрастают, пишет Pravda.Ru.
Важно избегать размещения растения у нагревательных приборов и предпочтительно выбирать самые прохладные места. Ёлочку нужно периодически опрыскивать водой в течение не более семи дней. Затем растение следует вынуть и закопать в снег, чтобы оно получило достаточное количество влаги.
Чем меньше время, проведенное растением в сухом и теплом помещении, тем больше шансов на успешную приживаемость. После этого елочку можно вынести на улицу и закопать в снег, чем глубже, тем лучше.
Седов также высказался по поводу мнения, что люди предпочитают живые ели искусственным, чтобы не вредить природе. Он напомнил, что ели для продажи выращиваются в специальных лесопитомниках, а деньги от продажи направляются на лесовосстановление.
Ранее сообщалось, что Норильск стал флагманом борьбы за чистый воздух.