Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 10:51

Published 9 января, 10:51

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Как обеспечить приживаемость ёлок в горшочках, рассказал эксперт Седов

Как обеспечить приживаемость ёлок в горшочках, рассказал эксперт Седов

9 января 2024, 10:51
Фото: Midjourney
Многие люди предпочитают приобретать ёлочки в горшочках, а не обычные ели. Кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов рассказал о том, как правильно заботиться о таких растениях, чтобы они успешно прижились на участке.

Успех приживаемости зависит от того, свежепосаженное ли растение или оно уже долгое время росло в горшочке. Если корни уже полностью заполнили горшок, то шансы на приживаемость елки значительно возрастают, пишет Pravda.Ru.

Важно избегать размещения растения у нагревательных приборов и предпочтительно выбирать самые прохладные места. Ёлочку нужно периодически опрыскивать водой в течение не более семи дней. Затем растение следует вынуть и закопать в снег, чтобы оно получило достаточное количество влаги.

Чем меньше время, проведенное растением в сухом и теплом помещении, тем больше шансов на успешную приживаемость. После этого елочку можно вынести на улицу и закопать в снег, чем глубже, тем лучше.

Седов также высказался по поводу мнения, что люди предпочитают живые ели искусственным, чтобы не вредить природе. Он напомнил, что ели для продажи выращиваются в специальных лесопитомниках, а деньги от продажи направляются на лесовосстановление.

Ранее сообщалось, что Норильск стал флагманом борьбы за чистый воздух.

Подпишитесь
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
Вчера, 11:11
Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска
Вчера, 14:46
Шок. В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы
Сегодня, 06:13
Прокусили штаны. Прокуратура занялась случаем нападения собак на ребенка в Омске
Сегодня, 07:28
Переговоры длились 7 минут. В новом году ОмГУ остался без коллективного договора
Сегодня, 06:25
На фасаде трещина. Столетний дом в центре Омска отдают в аренду за 880 рублей в год
Сегодня, 04:36