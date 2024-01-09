Изменения в организации движения на дорогах

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На практике автомобили обычно едут с разной скоростью. Чтобы определить, кто имеет приоритет в таких ситуациях на многополосной дороге, можно посмотреть пункт 8.4 ПДД.
Согласно этому пункту, если водитель хочет перестроиться влево или вправо, он должен уступить дорогу всем другим автомобилям, которые движутся в том же направлении и не меняют своего положения на дороге.
Если несколько автомобилей решили перестроиться одновременно, то приоритет отдается тому, чья машина находится слева. Однако есть несколько случаев, когда это правило не применяется, например, когда речь идет о трамвае (трамвай всегда имеет приоритет), или когда движение регулируется дорожными знаками и светофорами, которые определяют правила проезда.
Перед тем как начать маневр перестроения, водитель автомобиля, который находится справа, должен заблаговременно включить указатель поворота, чтобы показать свои намерения. Важно, чтобы поворотник был включен до того, как маневр будет завершен.
В ГИБДД советуют подождать не менее 3 секунд перед тем, как совершить маневр, и даже после этого не спешить перестраиваться в левую полосу без разглядывания обстановки. Другими словами, важно убедиться, что другие участники дорожного движения уступают дорогу.