Изменения в организации движения на дорогах

Если несколько автомобилей решили перестроиться одновременно, то приоритет отдается тому, чья машина находится слева. Однако есть несколько случаев, когда это правило не применяется, например, когда речь идет о трамвае (трамвай всегда имеет приоритет), или когда движение регулируется дорожными знаками и светофорами, которые определяют правила проезда.