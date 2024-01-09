Фильм 'Оппенгеймер' завоевал пять наград на 'Золотом глобусе 2024'

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Нолан выразил благодарность Леджеру и отметил, что это был особенный момент для него. Он также поблагодарил актеров «Оппенгеймера», включая Киллиана Мерфи, с которым он работал последние 20 лет и назвал его своим «партнером по преступлениям».
Напомним, что Хиту Леджеру было присуждено несколько послесмертных наград за его роль Джокера в фильме «Темный рыцарь», включая «Золотой глобус» и «Оскар». Актер скончался от случайной передозировки.
Фильм «Оппенгеймер» был номинирован на восемь наград «Золотого глобуса 2024» и получил пять из них. Среди наград были «лучший драматический фильм», «лучший режиссер» и «лучшая мужская драматическая роль». Фильм оказался успешным в 2023 году, собрав 951 миллион долларов в мировом прокате.