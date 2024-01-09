Фикусы — идеальный выбор для интерьера

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Например, фикусы предлагают разнообразие форм и расцветок. Фикус Бенджамина, каучуконосный и лировидный выглядят особенно привлекательно, а некоторые виды с узорами на листьях добавляют разнообразия.
Пальмы — надежный выбор, особенно если их разместить ближе к окну. Ховея Форстера, финик канарский и хамедорея изящная придают интерьеру легкость и воздушность благодаря своим изящным перистым листьям.
Драцена и монстера также являются хорошими вариантами. Лианы, такие как синдапсус, пассифлора и филодендрон, очень терпимы к недостатку света и сухому воздуху.
В минималистском интерьере отлично смотрится фатсия японская с большими узорчатыми блестящими листьями. Она помогает увеличить влажность воздуха, что положительно сказывается на качестве сна. Но для тех, кому нравится прохлада и свежий воздух, стоит учесть, что фатсия требует поддержания температуры от 8 до 10 °C зимой.
Циссус ромбический идеально подходит для создания «зеленого водопада». Это неприхотливое растение отлично чувствует себя как на солнце, так и в тени, в холоде и жаре, и не требует определенных условий для роста.
Зигокактус («декабрист») и ампельные бегонии имеют небольшие требования к освещению и температуре, и обильно цветут. Однако, если они размещены в подвешенном виде, нужно уделить им больше внимания, учитывая разницу в температуре и влажности воздуха.
Яркие композиции из глоксиний, пеларгоний, цикламенов и бегоний королевских могут дополнить интерьер спальни. Присутствие растительных мотивов на постельном белье и покрывалах создаст гармоничное сочетание с зелеными элементами в комнате, освежая и оживляя интерьер.