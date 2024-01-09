Фикусы — идеальный выбор для интерьера

В минималистском интерьере отлично смотрится фатсия японская с большими узорчатыми блестящими листьями. Она помогает увеличить влажность воздуха, что положительно сказывается на качестве сна. Но для тех, кому нравится прохлада и свежий воздух, стоит учесть, что фатсия требует поддержания температуры от 8 до 10 °C зимой.