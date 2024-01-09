Эксперт: ЦБ будет вынужден повышать ключевую ставку в 2024 году

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
В прошлом году борьба с инфляцией стала одним из основных направлений финансовой политики страны, и Центробанку пришлось пять раз поднимать ключевую ставку — с 7,5% в январе до 16% в декабре.
Однако, по словам Тарасовой, до достижения данной цели еще далеко. Несмотря на то, что рост цен замедлился (например, в декабре он составил 0,9% против 1,1% в ноябре), в целом за год инфляция остается на уровне 7,6%. В интервью изданию «Подмосковье сегодня» она отметила, что данные, возможно, занижены, как считают многие эксперты и аналитики.
В связи с этим Центральный банк будет стараться сдерживать рост цен. Он, вероятно, будет продолжать повышать ключевую ставку, увеличивая стоимость кредитов, процентные выплаты по ценным бумагам и влияя на стоимость недвижимости, так как она является одним из основных факторов инфляции.
По словам Тарасовой, власти также планируют продолжить ужесточение на ипотечном рынке в 2024 году, повышая размер первоначального взноса и ужесточая требования к банкам. Возможно, в конечном итоге будет отменена льготная ипотека в принципе.