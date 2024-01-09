Эксперт: ЦБ будет вынужден повышать ключевую ставку в 2024 году

Однако, по словам Тарасовой, до достижения данной цели еще далеко. Несмотря на то, что рост цен замедлился (например, в декабре он составил 0,9% против 1,1% в ноябре), в целом за год инфляция остается на уровне 7,6%. В интервью изданию «Подмосковье сегодня» она отметила, что данные, возможно, занижены, как считают многие эксперты и аналитики.