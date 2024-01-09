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Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Астролог рассказала об основных тенденциях в год Дракона

9 января 2024, 19:13
Начало года Зеленого дракона произойдет 10 февраля 2024 года, примерно в 02:00 по мск. В китайской традиции дракон является священным животным, а годы, которые проходят под его влиянием, ассоциируются с переменами, ростом и трансформациями. Ключевое понятие здесь — «радикальные изменения».

В интервью Pravda.Ru астролог Анна Галицкая рассказал об основных тенденциях года.

Год Дракона, согласно западной астрологии, обещает быть интересным и наполненным новостями, которые имеют потенциал изменить нашу жизнь. Можно выделить два периода, отметила эксперт. Первый — с января по начало лета — будет удачным для новых проектов, особенно в области науки и искусства. Этот период будет благоприятствовать неожиданным стартапам, и то, на что ранее не делали ставку, может оказаться успешным. В апреле 2024 года можно ожидать наивысшего пика этих тенденций, поэтому это отличное время для перемен и начала собственного бизнеса.

Во второй половине года важно будет удержать свои позиции, рассказала Галицкая. Будут влияния, связанные с испытанием готовности идти по выбранному пути. В конце мая 2024 года планета Юпитер перейдет из земного знака Тельца в воздушный знак Близнецов. Это будет благоприятно для тех, кто обладает актуальными знаниями и работает в области поездок, общения и обучения. Такое положение будет сохраняться до конца года. Однако следует помнить, что это положение не будет настолько сильным, как при Юпитере в Тельце, поэтому успех потребует расчета, подготовки и знаний.

Вторая половина 2024 года больше подходит для укрепления уже начатого, чем для новых начинаний. Важно готовиться к переменам, особенно связанным с изменениями в законах, резюмировала эксперт.

Существует еще одно астрологическое влияние, которое будет актуально в последние три месяца 2024 года: Марс, планета активных действий и бизнеса, будет двигаться вспять. Поэтому, если вы планируете начать новый бизнес-проект, то это должно быть либо вам хорошо знакомое дело, либо проект может быть отклонен в какой-то момент. Долгосрочные начинания не рекомендуется начинать в это время, сообщила астролог.

К концу 2024 года тех, кто умеет направлять свою активность в позитивное русло, ожидает успех. Важно не поддаваться панике и слухам, а находить силы для ориентации в массе противоречивой информации. Также это благоприятное время для договоренностей, поиска компромиссов и преобразования ситуации таким образом, чтобы направлять энергию или раздражение в позитивное русло через какую-либо деятельность. Отстаивание прав при помощи грубой силы может быть неблагоприятным, поэтому успех ждет тех, кто способен договариваться и находить компромиссы, минимально теряя свои позиции. Хорошее понимание текущей информации и способность различать важное от неважного также будет являться ключевыми факторами успеха, резюмировала Галицкая.

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