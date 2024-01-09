Астролог рассказала об основных тенденциях в год Дракона

Во второй половине года важно будет удержать свои позиции, рассказала Галицкая. Будут влияния, связанные с испытанием готовности идти по выбранному пути. В конце мая 2024 года планета Юпитер перейдет из земного знака Тельца в воздушный знак Близнецов. Это будет благоприятно для тех, кто обладает актуальными знаниями и работает в области поездок, общения и обучения. Такое положение будет сохраняться до конца года. Однако следует помнить, что это положение не будет настолько сильным, как при Юпитере в Тельце, поэтому успех потребует расчета, подготовки и знаний.