В МИД Франции считают ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

Напомним, ВСУ ударили по Белгороду 30 декабря. При этом противник использовал реактивные системы залпового огня Vampire и «Ольха» с кассетной частью. Несмотря на то, что средства противовоздушной обороны России перехватили значительную часть боеприпасов, некоторые снаряды все же попали по территории города. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.