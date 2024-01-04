В МИД Франции считают ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В рамках ежедневного брифинга журналисты обратились в Министерство иностранных дел Франции за комментариями с целью выяснить позицию Парижа на ракетные удары, которые Вооруженные силы Украины нанесли по Белгороду с использованием запрещенных кассетных боеприпасов, передает ria.ru.
Во внешнеполитическом ведомстве не дали конкретных комментариев по этому поводу, однако заявили, что Украина пользуется законным правом на оборону, которое содержится в статье 51 Устава ООН.
Напомним, ВСУ ударили по Белгороду 30 декабря. При этом противник использовал реактивные системы залпового огня Vampire и «Ольха» с кассетной частью. Несмотря на то, что средства противовоздушной обороны России перехватили значительную часть боеприпасов, некоторые снаряды все же попали по территории города. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как считают представители оборонного ведомства, мотивы обстрела ВСУ заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от поражений на фронте. Кроме этого, таким образом украинская сторона пытается спровоцировать Россию на подобные действия.
Сообщается, что в результате атаки Украины погибли двадцать пять человек, из которых пятеро — дети. Кроме этого, более ста человек получили ранения разной степени тяжести.