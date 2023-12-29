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Решение мэра Сочи Копайгородского: помощь участникам СВО вместо салюта

Решение мэра Сочи Копайгородского: помощь участникам СВО вместо салюта

29 декабря 2023, 10:46
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о решении отказаться от фейерверка в новогоднюю ночь. Сэкономленные таким образом средства будут направлены на поддержку бойцов специальной военной операции. Решение было принято на заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников.
Фото: пресс-службы администрации Сочи

При этом отмечается, что и без фейерверка сочинцев и туристов ждёт масштабная праздничная программа, в которую включено 250 мероприятий.

В своём телеграм-канале Копайгородский призвал горожан, а также организации и учреждения присоединиться к отказу от фейерверков, пишет kuban.mk.ru.

Глава города-курорта рассказал, что главные элементы праздничного оформления исполнены в едином стиле. Основной акцент делается на традиционные ценности и патриотизм.

Центральным элементом новогоднего оформления Сочи стала 23,5-метровая искусственная ель, украшенная бордовыми, белыми и золотыми шарами. К новому, 2024 году в такой палитре выполнены украшения во всём городе, сообщил Копайгородский.

Праздничная иллюминация организована во всех районах, кроме этого, работают фотозоны и тематические локации. Не только на центральной площади, но и во всех районах курорта открылись праздничные ярмарки. Помимо этого, работают 22 ёлочных базара. Копайгородский напомнил, что на новогодние и рождественские торжества город ждёт минимум 270 000 гостей.

Для одаренных детей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, а также детей мобилизованных родителей и добровольцев СВО подготовлено свыше 13 000 новогодних подарков.

По поручению Алексея Копайгородского и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в городе на новогодние праздники усилены меры безопасности.

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