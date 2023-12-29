Решение мэра Сочи Копайгородского: помощь участникам СВО вместо салюта

Праздничная иллюминация организована во всех районах, кроме этого, работают фотозоны и тематические локации. Не только на центральной площади, но и во всех районах курорта открылись праздничные ярмарки. Помимо этого, работают 22 ёлочных базара. Копайгородский напомнил, что на новогодние и рождественские торжества город ждёт минимум 270 000 гостей.