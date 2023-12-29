Какие причины могут заставить изменить финал сериала, рассказывает кинокритик

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Америке, например, перед прокатом фильма проводятся фокус-группы, которые могут потребовать изменения финала, если считают его недостаточно удачным. Продюсеры также могут потребовать изменить финал сами по собственному решению, пишет Pravda.Ru.
Возможной причиной пересъемки финала может быть желание авторов убрать актеров, которые им не устраиваются. Например, если один из актеров прекращает участие в сериале, нужно будет придумать, что с персонажем произошло — либо его убить, либо отправить в командировку. Это совсем нормальное явление и не чем-то особенным или выдающимся.
Кинокритик не понимает, почему возникло такое возмущение вокруг пересъемки финала сериала «Слово пацана». По его мнению, это решение принадлежит продюсерам и режиссеру, и они вправе менять свое решение в любой момент.