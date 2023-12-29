Какие причины могут заставить изменить финал сериала, рассказывает кинокритик

Возможной причиной пересъемки финала может быть желание авторов убрать актеров, которые им не устраиваются. Например, если один из актеров прекращает участие в сериале, нужно будет придумать, что с персонажем произошло — либо его убить, либо отправить в командировку. Это совсем нормальное явление и не чем-то особенным или выдающимся.