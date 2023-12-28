Профессиональные методы коррекции нависшего века

Медики, специализирующиеся на косметологии и эстетической медицине, активно изучают различные способы борьбы с нависшим верхним веком. Этот косметический дефект может придать глазам уставший вид и добавить лицу лет, которых там на самом деле нет, пишет Pravda.Ru.