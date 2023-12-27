Глава ООО «БАС» рассказал о программах развитии отрасли беспилотников

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Прежде всего, утвержден Национальный проект по развитию беспилотной авиации, подготовлен План первоочередных действий по его реализации, старт выполнения которого назначен на 1 января будущего года. Также сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком выступает ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания). Также в январе запустят программу льготного лизинга дронов, разработанную ГТЛК, она закроет потребности в беспилотниках и поможет развитию их производства в России, пишет rostovgazeta.ru.
Кроме того, проведена масштабная и крайне сложная работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для применения беспилотных авиасистем. В 2023-м выдали первые сертификаты эксплуатантов БАС и другие документы, также сформировали требования к изготовителям дронов, разработчикам и эксплуатантам. А кабмин в декабре текущего года установил критерии для отнесения БАС к продукции отечественного производства.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что в этом году индустрия беспилотных авиасистем превратилась в реальную отрасль экономики. Региональные программы развития БАС имеются в целом ряде субъектов РФ. Компания разработала для них планы развития услуг БАС, при этом с большей частью регионов уже заключены соглашения о сотрудничестве, в некоторых уже действуют центры по развитию услуг беспилотных авиасистем.
Примечательно, что флот дронов ООО «БАС» готов оказывать услуги по воздушному мониторингу и не только. Ранее Варятченко анонсировал, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.