Глава ООО «БАС» рассказал о программах развитии отрасли беспилотников

Прежде всего, утвержден Национальный проект по развитию беспилотной авиации, подготовлен План первоочередных действий по его реализации, старт выполнения которого назначен на 1 января будущего года. Также сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком выступает ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания). Также в январе запустят программу льготного лизинга дронов, разработанную ГТЛК, она закроет потребности в беспилотниках и поможет развитию их производства в России, пишет rostovgazeta.ru.