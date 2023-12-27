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Глава ООО «БАС» рассказал о программах развитии отрасли беспилотников

Глава ООО «БАС» рассказал о программах развитии отрасли беспилотников

27 декабря 2023, 09:26
Фото: Артём Ганжа
Эксперты индустрии беспилотных авиасистем подводят итоги 2023 года, оказавшегося очень значимым для развития отрасли.

Прежде всего, утвержден Национальный проект по развитию беспилотной авиации, подготовлен План первоочередных действий по его реализации, старт выполнения которого назначен на 1 января будущего года. Также сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком выступает ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания). Также в январе запустят программу льготного лизинга дронов, разработанную ГТЛК, она закроет потребности в беспилотниках и поможет развитию их производства в России, пишет rostovgazeta.ru.

Кроме того, проведена масштабная и крайне сложная работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для применения беспилотных авиасистем. В 2023-м выдали первые сертификаты эксплуатантов БАС и другие документы, также сформировали требования к изготовителям дронов, разработчикам и эксплуатантам. А кабмин в декабре текущего года установил критерии для отнесения БАС к продукции отечественного производства.

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что в этом году индустрия беспилотных авиасистем превратилась в реальную отрасль экономики. Региональные программы развития БАС имеются в целом ряде субъектов РФ. Компания разработала для них планы развития услуг БАС, при этом с большей частью регионов уже заключены соглашения о сотрудничестве, в некоторых уже действуют центры по развитию услуг беспилотных авиасистем.

Примечательно, что флот дронов ООО «БАС» готов оказывать услуги по воздушному мониторингу и не только. Ранее Варятченко анонсировал, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.

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