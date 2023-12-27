Эксперт рассказал, почему многие фрукты нельзя хранить в холодильнике

Во время новогодних каникул многие люди делают запасы фруктов и овощей, чтобы не ходить в магазины каждый раз во время отдыха. Однако, чтобы сохранить витаминные продукты свежими и вкусными, нужно знать, как правильно их хранить. Кажется, что холодильник — самое лучшее место для этого, но на самом деле это не так для некоторых видов фруктов.