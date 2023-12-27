Эксперт рассказал, почему многие фрукты нельзя хранить в холодильнике

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Во время новогодних каникул многие люди делают запасы фруктов и овощей, чтобы не ходить в магазины каждый раз во время отдыха. Однако, чтобы сохранить витаминные продукты свежими и вкусными, нужно знать, как правильно их хранить. Кажется, что холодильник — самое лучшее место для этого, но на самом деле это не так для некоторых видов фруктов.
Например, ананасы, бананы и авокадо лучше всего хранить при комнатной температуре в темном месте, например, в коробке или тумбочке. Ягоды и виноград лучше всего хранить в холодильнике, переложив их в полиэтиленовые пакеты, чтобы они не сохли, пишет Pravda.ru.
Самым подходящим местом для хранения фруктов в течение нескольких дней является подоконник. На подоконнике отлично сохраняются яблоки, апельсины, мандарины, киви, вишня, клубника и голубика. При этом фрукты можно не накрывать.
Также стоит отметить, что практически все тропические фрукты не рекомендуется хранить в холодильнике.