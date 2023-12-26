Штаб общественной поддержки Омской области подводит итоги работы в 2023 году

«За полтора года работы в нашем Штабе побывали более 30 тысяч человек, здесь проведено порядка 2700 мероприятий самого разного характера. Это и круглые столы с приглашенными экспертами на самые разные темы — начиная от импортозамещения и заканчивая психологией семейных отношений, и еженедельные мастер-классы, лектории, проекты, связанные со здоровьем. Если говорить о наших посетителях, то самому младшему было 3 года, самому старшему — 94. Всегда рады принимать гостей», — рассказывает Александр Артемов, председатель Законодательного Собрания Омской области, руководитель Штаба общественной поддержки.