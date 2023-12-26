Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Штаб общественной поддержки Омской области подводит итоги работы в 2023 году

Штаб общественной поддержки Омской области подводит итоги работы в 2023 году

26 декабря 2023, 15:05
Фото: er.ru
Самыми востребованными проектами стали «Уроки мобильной грамотности», «Доктор говорит» и «Школа грамотного потребителя».

В Омской области Штаб общественной поддержки «Единой России» открылся в 2022 году и стал центром притяжения простых жителей, общественных деятелей и политиков.

«За полтора года работы в нашем Штабе побывали более 30 тысяч человек, здесь проведено порядка 2700 мероприятий самого разного характера. Это и круглые столы с приглашенными экспертами на самые разные темы — начиная от импортозамещения и заканчивая психологией семейных отношений, и еженедельные мастер-классы, лектории, проекты, связанные со здоровьем. Если говорить о наших посетителях, то самому младшему было 3 года, самому старшему — 94. Всегда рады принимать гостей», — рассказывает Александр Артемов, председатель Законодательного Собрания Омской области, руководитель Штаба общественной поддержки.

Штаб общественной поддержки в качестве диалоговой площадки используют и ученые, и творческие личности. Выстроено тесное сотрудничество с общественными организациями, в том числе, с национально-культурными объединениями.

«Главной отличительной чертой Штаба является его уникальный формат — он работает без выходных. Инициативы партии здесь получают поддержку различных общественных объединений, групп и организаций. Такой же принцип действует в отношении поддержки партией социально значимых инициатив общественных организаций, коллективов предприятий, активистов-общественников и представителей территориального общественного самоуправления», — отметил Александр Артемов.

Штаб общественной поддержки находится в центре Омска на проспекте Маркса, 6.

Режим работы:

— в будние дни с 10:00 до 19:00

— в выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00

Дополнительная информация по телефону: (3812) 31-00-15

#Общество
Подпишитесь
«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе
Сегодня, 03:00
«Меняю автобус на лыжи». Омск в час пик встал в 9-балльные пробки
Сегодня, 03:18
Истек срок давности дела? В Омске экс-депутату удалось избежать тюрьмы
Сегодня, 11:26
Владельцы Омской области 2023
Вчера, 09:50
С застройщиком школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» расторгают контракт
Сегодня, 11:21
Погода-сюрприз. Синоптики рассказали омичам, чего ожидать в последнюю неделю года
Сегодня, 09:17