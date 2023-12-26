Подписчиками госпабликов стали 50 млн россиян

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Издание 56orb.ru пишет, что больше всего государственных пабликов в сфере образования — 83 тысячи. На сегодняшний день каждый третий житель России подписан хотя бы на одну официальную страницу государственного учреждения. Всего подписчики государственных пабликов составляют 55% интернет-аудитории Российской Федерации.
Заместитель министра цифрового развития России Олег Качанов отметил, что государственные паблики дают возможность гражданам общаться с органами власти и получать от них информацию через социальные сети. За год они стали мощным информационным каналом, и сейчас количество государственных пабликов составляет порядка 175 тысяч, на них подписаны около 50 миллионов пользователей.
Координатор по развитию государственных пабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с администрациями регионов РФ на базе центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тысяч человек. 46 тысяч администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.
По словам заместителя генерального директора ассоциации «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в России появилась новая профессия — администратор государственного паблика. Чаще всего эту функцию выполняют сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и так далее. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Он отметил, что из года в год запрос на администраторов госпабликов будет увеличиваться.
Кроме информационной функции, государственные паблики выполняют роль помощников граждан. В уходящем году на них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Наблюдается рост спроса на подобные сервисы. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тысяч государственных пабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. Только за ноябрь услугами воспользовались более 5 тысяч человек.