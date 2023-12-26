Подписчиками госпабликов стали 50 млн россиян

Кроме информационной функции, государственные паблики выполняют роль помощников граждан. В уходящем году на них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Наблюдается рост спроса на подобные сервисы. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тысяч государственных пабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. Только за ноябрь услугами воспользовались более 5 тысяч человек.