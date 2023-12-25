Зеленый чай: инструмент в борьбе с лишним весом

Зеленый чай — это вкусный и полезный напиток, который поможет вам достичь желаемого веса, резюмировала эксперт. Однако не забывайте, что похудение — это сложный процесс, и зеленый чай должен быть лишь одной из составляющих вашей программы снижения веса. Используйте его в сочетании с правильным питанием и регулярными физическими упражнениями для достижения наилучших результатов.