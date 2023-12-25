Зеленый чай: инструмент в борьбе с лишним весом

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
В этом напитке содержатся катехины — сильные антиоксиданты, которые помогают ускорить обмен веществ. Катехины активизируют процесс расщепления жиров в организме, что способствует снижению веса. Особенно полезна для похудения активная форма катехинов — галлат эпигаллокатехина (EGCG), рассказала в интервью Pravda.ru врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска.
Зеленый чай также содержит кофеин, который стимулирует метаболизм и повышает энергию, помогая сжигать калории. Поэтому зеленый чай может стать хорошей альтернативой кофе для тех, кто хочет уменьшить потребление кофеина, отметила специалист.
Витамины и минералы, которые содержатся в зеленом чае — витамин С, витамин В, магний и калий — играют важную роль в поддержании общего здоровья организма во время процесса похудения. Они помогают поддерживать энергию, укреплять иммунную систему и обеспечивать нормальное функционирование органов.
Эксперт рекоменует пить зеленый чай два-три раза в день, желательно перед едой. Это поможет стимулировать обмен веществ и сжигание жиров. Но не злоупотребляйте напитком, подчеркнула она, так как избыток может вызвать негативные побочные эффекты из-за кофеина.
Важным аспектом является выбор качественного зеленого чая. Обратите внимание на его происхождение и качество, советует нутрициолог. Чтобы получить лучшие результаты, покупайте чай у надежных производителей и предпочитайте органические варианты. Избегайте добавок и ароматизаторов, которые могут уменьшить полезные свойства чая.
Зеленый чай — это вкусный и полезный напиток, который поможет вам достичь желаемого веса, резюмировала эксперт. Однако не забывайте, что похудение — это сложный процесс, и зеленый чай должен быть лишь одной из составляющих вашей программы снижения веса. Используйте его в сочетании с правильным питанием и регулярными физическими упражнениями для достижения наилучших результатов.