В Омской области газифицирован аул Артакшил

АО «Омскоблгаз» — газораспределительная организация, которая входит в Группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз». Организация обслуживает газораспределительные сети для обеспечения бесперебойной транспортировки природного газа конечным потребителям — населению, промышленным, сельскохозяйственным и коммунально-бытовым предприятиям в 15 районах Омской области и г. Омске. На региональном рынке транспортировки газа «Омскоблгаз» работает более 55 лет.