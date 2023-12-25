В Омской области газифицирован аул Артакшил

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 гг.
Также в населенном пункте построен распределительный газопровод протяженностью 4,3 км.
Сети создают техническую возможность для подключения к природному газу 90 домовладений, а также котельной, школы, библиотеки, мечети, дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта.
«Благодаря новой газовой инфраструктуре аул Артакшил Шербакульского района полностью газифицирован. В настоящий момент более 50 домов готовы к приему газа. Специалисты „Омскоблгаз“ уже приступили к подключению первых потребителей», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Справка
АО «Омскоблгаз» — газораспределительная организация, которая входит в Группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз». Организация обслуживает газораспределительные сети для обеспечения бесперебойной транспортировки природного газа конечным потребителям — населению, промышленным, сельскохозяйственным и коммунально-бытовым предприятиям в 15 районах Омской области и г. Омске. На региональном рынке транспортировки газа «Омскоблгаз» работает более 55 лет.
Протяженность обслуживаемых организацией газопроводов составляет 2409,96 км. На балансе «Омскоблгаза» находятся 8 газорегуляторных пунктов, 1745 шкафных регуляторных пунктов. На сегодняшний день в зоне ответственности компании более 79 тыс. газифицированных домовладений и квартир.
Основные направления работы АО «Омскоблгаз» — транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.