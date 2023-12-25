Российский министр пообещал снижение цен на яйца с начала следующего года

Глава министерства, Дмитрий Патрушев, подтверждает, что сразу после Нового года стоимость яиц будет снижаться. В декабре производство уже увеличивалось, но цены не успели отреагировать на это повышение. Однако, Патрушев уверен, что в следующем году потребности будут полностью удовлетворены.