Российский министр пообещал снижение цен на яйца с начала следующего года

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Глава министерства, Дмитрий Патрушев, подтверждает, что сразу после Нового года стоимость яиц будет снижаться. В декабре производство уже увеличивалось, но цены не успели отреагировать на это повышение. Однако, Патрушев уверен, что в следующем году потребности будут полностью удовлетворены.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщаетhttps://mosregtoday.ru/news/soc/rossijskij-ministr-poobeschal-snizhenie-tsen-na-jajtsa-s-nachala-sledujuschego-goda/, что цена на куриное мясо уже начала снижаться, а этот процесс продолжится и в следующем году. Правительство России установило нулевые ввозные пошлины на импорт данного товара, что неизбежно повлияет на его стоимость.