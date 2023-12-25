Изменения в льготных ипотечных программах с декабря

Эксперты полагают, что такие изменения могут повлиять на доступность ипотечного кредита для некоторых людей, поскольку увеличение первоначального взноса может сделать покупку жилья более сложной для них. Однако власти могли внести эти изменения с целью уменьшить риски в сфере жилищного кредитования и обеспечить более стабильную ситуацию на рынке недвижимости.