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Изменения в льготных ипотечных программах с декабря

25 декабря 2023, 10:43
Изменения в льготных ипотечных программах, которые начали действовать с декабря, были описаны журналистами Pravda.Ru.

Во-первых, увеличился размер первоначального взноса. Теперь для покупки квартир в новостройках он составляет 30% вместо прежних 20%. Это значит, что покупателям придется внести большую сумму денег при приобретении недвижимости.

Во-вторых, изменился максимальный размер кредита. Раньше он отличался в разных регионах в зависимости от программы. Теперь этот размер установлен на уровне шести миллионов рублей для всех регионов России. Ранее в столице, Санкт-Петербурге и их областях лимит достигал 12 миллионов рублей.

Эксперты полагают, что такие изменения могут повлиять на доступность ипотечного кредита для некоторых людей, поскольку увеличение первоначального взноса может сделать покупку жилья более сложной для них. Однако власти могли внести эти изменения с целью уменьшить риски в сфере жилищного кредитования и обеспечить более стабильную ситуацию на рынке недвижимости.

Теперь людям, планирующим воспользоваться льготной ипотекой, следует учесть эти новые правила и более внимательно оценить свои финансовые возможности при покупке жилья.

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