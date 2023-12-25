Хоценко: В Омской области «Единая Россия» активно отправляет гуманитарную помощь

«Регулярно отправляем машины с омского склада, из районов, жители передают посылки своим землякам в зону СВО, поддерживаем наш подшефный город Стаханов. В этом году в отправке помощи из Омской области принимали участие секретарь Генерального совета „Единой России“ Андрей Анатольевич Турчак и Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, также старт движению гуманитарной колонны давал Народный артист России Олег Михайлович Газманов. Каждую машину сопровождаем, все передаётся из рук в руки моими заместителями или одним из глав муниципалитетов, которые выезжают туда по очереди. Выезжаю к ребятам и сам. Грузы формируем по заявкам самих бойцов, недавно по моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии Президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы против дронов», — рассказал глава Омской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко.