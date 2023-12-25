Хоценко: В Омской области «Единая Россия» активно отправляет гуманитарную помощь

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
В Омской области формирование гуманитарных грузов осуществляется общими усилиями. По словам губернатора Виталия Хоценко, в этой работе принимают активное участие представители партии «Единая Россия», национально-культурных объединений, предприятий, общественных организаций, главы районов, волонтеры, а также все неравнодушные омичи. Сбор и доставку адресных посылок для бойцов обеспечивает Единый гуманитарный центр Омской области.
«Регулярно отправляем машины с омского склада, из районов, жители передают посылки своим землякам в зону СВО, поддерживаем наш подшефный город Стаханов. В этом году в отправке помощи из Омской области принимали участие секретарь Генерального совета „Единой России“ Андрей Анатольевич Турчак и Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, также старт движению гуманитарной колонны давал Народный артист России Олег Михайлович Газманов. Каждую машину сопровождаем, все передаётся из рук в руки моими заместителями или одним из глав муниципалитетов, которые выезжают туда по очереди. Выезжаю к ребятам и сам. Грузы формируем по заявкам самих бойцов, недавно по моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии Президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы против дронов», — рассказал глава Омской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко.
Активное участие в формировании партийных грузов принимает Председатель Законодательного Собрания Омской области, лидер фракции «Единой России» Александр Артемов, который не раз лично обеспечивал доставку помощи в зону СВО.
Участвуют единороссы и в организации медицинской помощи для бойцов и жителей новых российских регионов. Омские медики под руководством главного врача Клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного первыми в России наладили эвакуацию раненых в гражданские больницы Сибири и Урала. Их инициатива положила начало созданию партийного проекта «Единая Россия спасает». Следом практику эвакуации раненых переняли и другие регионы России.
Кроме того, члены партии и молодогвардейцы регулярно оказывают адресную помощь семьям бойцов. Активисты волонтерского центра «Единой России» и отряд добровольцев #МЫВМЕСТЕ на регулярной основе помогают им в решении материальных, социальных и бытовых вопросов. Также представители партии в течение всего года организовывают для детей мобилизованных бесплатные кинопоказы и прогулки на теплоходах летом.