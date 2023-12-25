ГТЛК разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем

Он также выразил уверенность в том, что желающих участвовать в программе будет много, о чем свидетельствует активность по коммерческому лизингу дронов. Это направление ГТЛК запустили в 2023 году, и до конца года компания подпишет контракты на поставку в лизинг 200 беспилотников.