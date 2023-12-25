ГТЛК разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Была проведена серьезная работа по подготовке и утверждению Национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и Плана первоочередных действий по его реализации. Также удалось добиться выделения рекордных 48 миллиардов рублей из федерального бюджета для развития отрасли в 2024 году, пишет mkset.ru.
С целью обеспечения федеральных и региональных потребностей был создан План государственного гражданского заказа на приобретение БАС и услуг с использованием этих систем, основным поставщиком по которому обозначена Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
Специалисты ГТЛК подготовили на следующий год программу льготного лизинга БАС. Она, помимо обеспечения потребностей в беспилотниках поможет развивать производство. При массовом выпуске систем стоимость ее компонентов и изделий заметно снижается.
Глава ГТЛК Евгений Дитрих рассказал, что кабмин поручил направить на реализацию программы лизинга 2,5 миллиарда рублей только на 2024 год, и еще 600 миллионов рублей ГТЛК привлечет с финансового рынка.
«Мы признательны за доверие и поддержку и готовы начать работу. Планируем в будущем году поставить в лизинг свыше 400 беспилотников по льготным ставкам от 3,5%. Это уникальные условия для рынка», — заявил Евгений Дитрих.
Он также выразил уверенность в том, что желающих участвовать в программе будет много, о чем свидетельствует активность по коммерческому лизингу дронов. Это направление ГТЛК запустили в 2023 году, и до конца года компания подпишет контракты на поставку в лизинг 200 беспилотников.
Дитрих также отметил, что производителям уже сейчас надо готовиться к реализации программы, делая упор на повышение локализации. Необходимо решить задачу и по унификации компонентов. Пока в стране нет общего перечня комплектующих, из которых можно создать базу для любого беспилотника, поэтому комплектующие производятся единично, стоят дорого, а запчастей может не хватать.
«Первоочередная задача — унифицировать компонентную базу. Чтоб по принципу конструктора, как лего, можно было собрать любой дрон под запрос клиента. Или же доработать узлы — сделать более мощный двигатель или более емкую, но легкую батарею. Которая подойдет не к одной-единственной модели, а будет универсальной», — добавил Евгений Дитрих.