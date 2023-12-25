Археологи обнаружили колчаны из человеческой кожи у скифов

Особый интерес вызывает то обстоятельство, что такие колчаны были найдены в могилах высшего слоя общества. Это подтверждает теорию Геродота, который в своих записях утверждал, что скифы использовали кожу побежденных врагов в качестве материала для одежды и портупеи лошадей.