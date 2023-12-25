Археологи обнаружили колчаны из человеческой кожи у скифов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Это открытие проливает свет на удивительную практику, которую использовали скифы около 2400 лет назад.
Ученые произвели химический анализ почти 50 образцов кожи, найденных в древних курганах. В результате исследования было обнаружено, что два из этих образцов содержат белки, принадлежавшие не животным, а человеку.
Особый интерес вызывает то обстоятельство, что такие колчаны были найдены в могилах высшего слоя общества. Это подтверждает теорию Геродота, который в своих записях утверждал, что скифы использовали кожу побежденных врагов в качестве материала для одежды и портупеи лошадей.
Отмечается, что данное исследование помогает нам получить более глубокое понимание древних обычаев и культуры скифов, а также их особого подхода к использованию ресурсов и материалов для создания предметов повседневного использования.