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Археологи обнаружили колчаны из человеческой кожи у скифов

25 декабря 2023, 10:45
В ходе проведения археологических раскопок в курганах, принадлежавших древним скифам, были обнаружены колчаны для стрел, изготовленные из человеческой кожи, пишет Pravda.Ru.

Это открытие проливает свет на удивительную практику, которую использовали скифы около 2400 лет назад.

Ученые произвели химический анализ почти 50 образцов кожи, найденных в древних курганах. В результате исследования было обнаружено, что два из этих образцов содержат белки, принадлежавшие не животным, а человеку.

Особый интерес вызывает то обстоятельство, что такие колчаны были найдены в могилах высшего слоя общества. Это подтверждает теорию Геродота, который в своих записях утверждал, что скифы использовали кожу побежденных врагов в качестве материала для одежды и портупеи лошадей.

Отмечается, что данное исследование помогает нам получить более глубокое понимание древних обычаев и культуры скифов, а также их особого подхода к использованию ресурсов и материалов для создания предметов повседневного использования.

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