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ВсеПроСпорт планирует инновационное обновление рейтинга букмекеров

ВсеПроСпорт планирует инновационное обновление рейтинга букмекеров

23 декабря 2023, 13:10
Фото: 1MI
Реклама. ООО «Всепроспорт» . erid: LjN8KJoKx
На сайте представлено 10 критериев для оценивания букмекерских контор. К ним будут добавлены еще два — поддержка российского спорта и социальная ответственность.

Сайт ВсеПроСпорт объявил о том, что рейтинг букмекеров прибегнет плановым изменениям, которые отразят вклад участником индустрии в развитие отечественного спорта и социальной защиты пользователей игровых сайтов.

Рейтинг легальный букмекерских контор на сайте ВсеПроСпорт популярен среди посетителей ресурса. Информация, размещенная в данном разделе, помогает пользователям определиться в выборе места для заключения пари. Появление категории социальной ответственности связано с тем, что не все букмекеры уделяют должное внимание защите своих клиентов от рисков в игре на деньги. По этой причине в обществе растет негативное отношение к индустрии беттинга. Есть четкое понимание того, что необходимо направить определенные средств на внедрение простых инструментов, позволяющих игроку самостоятельно вносить ограничения в использование игрового счета (ограничение максимальной суммы депозита в день, месяц и ограничение максимальной суммы пари). Благодаря внедрению таких сервисов появится четкая структура и прозрачность игрового процесса, что будет способствовать к росту положительного отношения граждан к букмекерам.

Поддержка российского спорта — что нужно знать об этом

Отчисления для любого лицензионного букмекера составляет 1,5% от дохода за три месяца. В 2024 году этот ставка вырастет до 2%. Стоит отметить, что любой букмекер может самостоятельно подойти к непосредственно выбору федераций или любых других спортивных организаций, которым он хочет помочь, а также к увеличению суммы участия в развитии отечественного спорта. Отражение информации об этом в рейтинге ВсеПроСпорт даст возможность пользователям оценить заинтересованность букмекерской компании в развитии спортивной индустрии и ее социальной ответственности. Для легальных и добросовестных контор, высокие места позволят им успешно продолжать свою деятельность.

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