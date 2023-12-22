Молодежными столицами РФ 2024 года станут Москва и Владивосток

«Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей», — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который ознакомил гостей церемонии с результатами голосования. Он также добавил, что пример Нижнего Новгорода вдохновил остальных участников: в этом году активность голосования приблизительно в пять раз превышает показатели прошлого года. Кириенко напомнил, что свои голоса за пять городов отдали 1 300 000 человек, и это лучше всего подтверждает, насколько серьезная работа проделана в каждом городе и регионе. Сергей Кириенко выразил восхищение чувством искренней любви к родному городу, которое участники голосования сумели передать всем жителям РФ. По его словам, независимо от результатов, победителями можно считать всех финалистов, каждый из которых имеет полное право претендовать на статус молодежной столицы России.