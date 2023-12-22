Молодежными столицами РФ 2024 года станут Москва и Владивосток

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В этом году статус молодежных столиц получили сразу два центра притяжения молодежи — Москва и Владивосток. Эти города символично объединяют всю Россию: от европейской части до Дальнего Востока. Об этом информирует Gazeta.ru.
«Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей», — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который ознакомил гостей церемонии с результатами голосования. Он также добавил, что пример Нижнего Новгорода вдохновил остальных участников: в этом году активность голосования приблизительно в пять раз превышает показатели прошлого года. Кириенко напомнил, что свои голоса за пять городов отдали 1 300 000 человек, и это лучше всего подтверждает, насколько серьезная работа проделана в каждом городе и регионе. Сергей Кириенко выразил восхищение чувством искренней любви к родному городу, которое участники голосования сумели передать всем жителям РФ. По его словам, независимо от результатов, победителями можно считать всех финалистов, каждый из которых имеет полное право претендовать на статус молодежной столицы России.
Что означает статус молодежной столицы России для Москвы и Владивостока в 2024 году, который объявлен Годом семьи по инициативе президента России Владимира Путина? В этих городах пройдут крупные мероприятия с участием молодых россиян из разных уголков страны. Они станут драйверами развития молодежного движения сразу во всех часовых поясах России. Между Москвой и Владивостоком создан маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для учащихся школ. Теперь контакты между городами еще более укрепятся и расширятся.
По итогам конкурса было решено, что в 2024 году города-финалисты, приложившие немало усилий на пути к победе, — Красноярск, Омск и Мурманск — получат дополнительные возможности для поддержки молодежи. В каждом городе проведут дополнительный грантовый конкурс, организуют мероприятие федерального уровня и турпоездки для молодых жителей.
В ходе народного голосования граждане России отдали своим фаворитам более миллиона голосов. Значимый вклад в конкурсную гонку внесли команды городов, руководители субъектов, мэры, лидеры общественного мнения. По итогам народного голосования за Москву в рейтинге городов отдано 342 696 голосов, за Владивосток — 339 636 голосов, Омск получил 191 922 голоса, Мурманск — 172 268, а в поддержку Красноярска проголосовали 117 805 участников.