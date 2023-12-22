Как сократить калорийность новогоднего стола: советы диетолога

В связи с этим эксперт советует использовать вместо обычного майонезного соуса более легкие варианты, не использовать жирное мясо и жирную рыбу. Кроме того, Ионова рекомендует отказаться от красной икры, которая часто присутствует на праздничном столе. Об этом пишет Pravda.ru.