Как сократить калорийность новогоднего стола: советы диетолога

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
В связи с этим эксперт советует использовать вместо обычного майонезного соуса более легкие варианты, не использовать жирное мясо и жирную рыбу. Кроме того, Ионова рекомендует отказаться от красной икры, которая часто присутствует на праздничном столе. Об этом пишет Pravda.ru.
Для замены жирных и сладких продуктов — например, тортов и выпечки с жирным кремом — диетолог предлагает использовать фрукты, ягоды или тропические фрукты.
Алкогольные напитки также содержат много калорий, однако, чем ниже содержание алкоголя, тем меньше калорий. Поэтому эксперт советует выбирать менее крепкий алкоголь.