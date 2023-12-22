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Posted Сегодня, 20:32

Published Сегодня, 20:32

Modified Сегодня, 20:38

Updated Сегодня, 20:38

Как сократить калорийность новогоднего стола: советы диетолога

22 декабря 2023, 20:32
По словам диетолога Лидии Ионовой, наибольшее количество калорий содержится в жирных продуктах. Ведь 1 грамм жира — это 9 килокалорий, в то время как 1 грамм белка или углеводов — всего 4.

В связи с этим эксперт советует использовать вместо обычного майонезного соуса более легкие варианты, не использовать жирное мясо и жирную рыбу. Кроме того, Ионова рекомендует отказаться от красной икры, которая часто присутствует на праздничном столе. Об этом пишет Pravda.ru.

Для замены жирных и сладких продуктов — например, тортов и выпечки с жирным кремом — диетолог предлагает использовать фрукты, ягоды или тропические фрукты.

Алкогольные напитки также содержат много калорий, однако, чем ниже содержание алкоголя, тем меньше калорий. Поэтому эксперт советует выбирать менее крепкий алкоголь.

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