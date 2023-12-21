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Стилист раскрыла подробности новогоднего стиля-2024

21 декабря 2023, 16:20
Скоро наступит новогодний вечер 2024 года, и любители моды уже активно готовятся к этому долгожданному событию. Сегодня стилист Екатерина Казанцева рассказала журналистам Pravda. Ru о том, как создать неповторимый образ на новогодней вечеринке.

Одним из самых важных правил для создания стильного образа является выбор актуального силуэта. Независимо от того, предпочтете вы платье, брючный костюм или юбку с блузой, главное — быть стильным. По словам Екатерины Казанцевой, модели современного кроя помогут вам оставаться в тренде и придадут вашему образу актуальность.

Кроме того, стилист рекомендует обратить особое внимание на цвет вашего наряда. Цвет должен соответствовать вашей индивидуальности и подчеркивать ее. Если вы стремитесь к изысканности и стилю, не забывайте о чёрном цвете.

Таким образом, подготовка к новогоднему празднику — это не только выбор наряда, но и умение сочетать силуэт и цвета. Доверьтесь профессиональным советам и ваш образ на празднике будет неповторимым и элегантным, помогая вам начать следующий год с новым стилем.

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