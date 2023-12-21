Стилист раскрыла подробности новогоднего стиля-2024

Таким образом, подготовка к новогоднему празднику — это не только выбор наряда, но и умение сочетать силуэт и цвета. Доверьтесь профессиональным советам и ваш образ на празднике будет неповторимым и элегантным, помогая вам начать следующий год с новым стилем.