Пермская ЦБК развивает сотрудничество со странами Востока

Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко рассказал, что в 2023 году китайские партнеры заказали у российских предприятий порядка 1,5 миллиона тонн бумажно-картонной продукции. При этом от отметил, что для Китая с объемом рынка в 128 миллионов тонн это немного, а для российской ЦБП это существенно. Отечественные целлюлозно-бумажные предприятия выпускают десять миллионов тонн бумаги и картона в год, уточнил Бойченко.