Пермская ЦБК развивает сотрудничество со странами Востока

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Сегодня предприятия, работающие в сфере целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), вынуждены менять логистические цепочки в закупке расходных материалов и оборудования. Пермская ЦБК достаточно быстро адаптировалась к современной экономической ситуации. Этому в значительной мере способствовало сотрудничество с партнерами из Китая и других стран, пишет properm.ru.
В ноябре 2023 года в рамках Китайской международной выставки бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования была представлена продукция, выпускаемая Пермской ЦБК. В организации стенда компании приняла участие китайская организация «Юнь Чоу» АРВМ.
Сотрудники ПЦБК провели переговоры с китайскими партнерами, которые покупают у компании тарные картоны. Также представители пермского предприятия обсудили перспективы поставок своей продукции и посетили заводы по производству гофроупаковки. Отметим, что Пермской ЦБК удалось установить более двадцати новых контрактов с производителями гофроупаковки из КНР и стран Юго-Восточной Азии.
Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко рассказал, что в 2023 году китайские партнеры заказали у российских предприятий порядка 1,5 миллиона тонн бумажно-картонной продукции. При этом от отметил, что для Китая с объемом рынка в 128 миллионов тонн это немного, а для российской ЦБП это существенно. Отечественные целлюлозно-бумажные предприятия выпускают десять миллионов тонн бумаги и картона в год, уточнил Бойченко.
«Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Наличие рынков сбыта позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — сказал представитель компании.
Пермская ЦБК поставляет свою продукцию в Китай. В частности, целлюлозную бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев Imitation kraft, из которого китайские предприятия производят гофроупаковку для электроприборов и мебели.