Nordwind Airlines вернулся в Москву после отказа в посадке в Норвегии

Российскому самолету авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Москвы в Варадеро на Кубе, отказали в посадке в аэропорту в Норвегии, несмотря на то, что на борту находился пассажир с внутренним кровотечением, пишет Pravda.Ru.