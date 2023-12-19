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Nordwind Airlines вернулся в Москву после отказа в посадке в Норвегии

19 декабря 2023, 18:38
Российскому самолету авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Москвы в Варадеро на Кубе, отказали в посадке в аэропорту в Норвегии, несмотря на то, что на борту находился пассажир с внутренним кровотечением, пишет Pravda.Ru.

Инцидент произошел во время полета, когда один из пассажиров начал чувствовать себя плохо из-за открытой язвы. Пилоты запросили разрешение на посадку в норвежском аэропорту, но им отказали. В результате они приняли решение вернуться в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Официальная версия компании Nordwind Airlines не раскрывает информацию о запросе посадки в Норвегии, однако власти этой страны заявили, что предоставили разрешение на использование воздушного пространства для быстрого возвращения в Россию. Самолет успешно приземлился в Шереметьево, а пассажир был доставлен на скорой помощи в сознательном состоянии.

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