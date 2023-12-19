Как составить план подготовки к поездке

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Оптимальным вариантом будет, если вы составите план и список заранее и начнете готовиться постепенно, по шагам, считает эксперт. Мы можем одновременно держать в голове ограниченное количество информации, поэтому предварительное составление списка и постепенная подготовка помогут минимизировать стресс. Этот метод уже помог психологу и он уверена, что это поможет и другим людям.
Еще один секрет комфортной подготовки к поездке — сохранить список дел из прошлого опыта, пишет Pravda.ru. Просмотрев его, можно добавить новые вещи или исключить те, которые не были нужны. Таким образом, каждый раз список становится оптимизированным и легче подготовиться.
Замедленная подготовка к поездке имеет еще одно преимущество. Когда мы позитивно планируем, включается гормон предвкушения, который дарит нам ощущение счастья. Если мы спокойно придумываем свою поездку и делаем приятные мелочи, мы удваиваем это удовольствие. Ощущение предвкушения дает нам больше счастья, резюмирует психолог.