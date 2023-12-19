Как составить план подготовки к поездке

Оптимальным вариантом будет, если вы составите план и список заранее и начнете готовиться постепенно, по шагам, считает эксперт. Мы можем одновременно держать в голове ограниченное количество информации, поэтому предварительное составление списка и постепенная подготовка помогут минимизировать стресс. Этот метод уже помог психологу и он уверена, что это поможет и другим людям.