Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Как составить план подготовки к поездке

19 декабря 2023, 15:23
Психолог Ирина Беннет советует заранее составить подробный план поездки. Спокойная и организованная подготовка также важна для душевного благополучия, как само путешествие. По мнению эксперта, список вещей, которые нужно взять с собой, является спасением от стресса в процессе сборов.

Оптимальным вариантом будет, если вы составите план и список заранее и начнете готовиться постепенно, по шагам, считает эксперт. Мы можем одновременно держать в голове ограниченное количество информации, поэтому предварительное составление списка и постепенная подготовка помогут минимизировать стресс. Этот метод уже помог психологу и он уверена, что это поможет и другим людям.

Еще один секрет комфортной подготовки к поездке — сохранить список дел из прошлого опыта, пишет Pravda.ru. Просмотрев его, можно добавить новые вещи или исключить те, которые не были нужны. Таким образом, каждый раз список становится оптимизированным и легче подготовиться.

Замедленная подготовка к поездке имеет еще одно преимущество. Когда мы позитивно планируем, включается гормон предвкушения, который дарит нам ощущение счастья. Если мы спокойно придумываем свою поездку и делаем приятные мелочи, мы удваиваем это удовольствие. Ощущение предвкушения дает нам больше счастья, резюмирует психолог.

Подпишитесь
Госэкспертиза пройдена. В Омске одобрили проект школы в микрорайоне Серебряный берег
Сегодня, 06:56
Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
Сегодня, 07:08
Место для жизни вдали от дома. Треть жителей Омской области оказались мигрантами
Сегодня, 05:44
Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года
Сегодня, 06:43
Золотов о детсаде в Амуре: «Прокуратура руководствуется эмоциями, а не законом»
Сегодня, 10:32
«Ищем признаки нарушений». В ФАС рассказали, когда снизятся цены на яйца
Сегодня, 09:19