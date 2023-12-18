Менеджеры по продажам — лидеры среди открытых вакансий в России в 2023 году

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Лидерами по количеству открытых вакансий оказались специалисты по продажам, с числом предложений превышающим 750 тысяч. Это составляет около 7,5% от общего числа вакансий.
На втором месте расположились продавцы, с более чем 675 тысячами вакансий, что означает увеличение на 42%. И на третьем месте находятся водители, с около 430 тысячами вакансий, где спрос вырос на 51%.
В список самых востребованных профессий также входят бухгалтеры, повара, операторы колл-центра, врачи, инженеры-конструкторы, администраторы и курьеры.