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Менеджеры по продажам — лидеры среди открытых вакансий в России в 2023 году

18 декабря 2023, 07:46
По информации исследования платформы для поиска работы, в 2023 году на российском рынке труда были определены три самые популярные профессии, пишет Pravda.Ru.

Лидерами по количеству открытых вакансий оказались специалисты по продажам, с числом предложений превышающим 750 тысяч. Это составляет около 7,5% от общего числа вакансий.

На втором месте расположились продавцы, с более чем 675 тысячами вакансий, что означает увеличение на 42%. И на третьем месте находятся водители, с около 430 тысячами вакансий, где спрос вырос на 51%.

В список самых востребованных профессий также входят бухгалтеры, повара, операторы колл-центра, врачи, инженеры-конструкторы, администраторы и курьеры.

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