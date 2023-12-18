Как определить проблемы с двигателем при покупке подержанного автомобиля

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Эксперты предостерегают и делятся полезными советами о том, как определить при приобретении автомобиля имеет ли двигатель проблемы.
Специалисты отмечают, что капитальный ремонт двигателя может быть как частичным, так и полным. В первом случае могут заменяться отдельные детали, такие как прокладка головки блока цилиндров, кольца поршней, сальники или вкладыши коленчатого вала.
Однако полный капитальный ремонт обычно включает в себя более серьезные вмешательства, такие как расточка цилиндров и полная замена поршневой группы. Но это также может повысить вероятность серьезных проблем в будущем. Специалисты подчеркивают, что сложно предсказать, насколько надежно будет функционировать двигатель после капитального ремонта в долгосрочной перспективе.
Один из наиболее очевидных признаков проведения капитального ремонта — это полностью очищенное моторное отделение. Кроме того, следует обратить внимание на состояние герметика в зоне соединения головки блока цилиндров с блоком двигателя — при капремонте заводской герметик всегда наносится ровно, без излишков.
Еще одним признаком проведения капитального ремонта может служить повреждение болтов, фиксирующих головку блока цилиндров. Если на них видны царапины от инструмента, это может свидетельствовать о разборке двигателя.
Кроме того, состояние двигателя можно оценить, взглянув под пробку маслозаливной горловины. Появление белой эмульсии под пробкой может свидетельствовать о периодическом перегреве двигателя или проникновении антифриза в моторное масло. Другие признаки проблем включают выхлоп с сизым или голубоватым оттенком, а также наличие белого дыма, что может свидетельствовать о проблемах с прокладкой головки блока цилиндров и попадании охлаждающей жидкости в цилиндры.