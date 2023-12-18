Как определить проблемы с двигателем при покупке подержанного автомобиля

Кроме того, состояние двигателя можно оценить, взглянув под пробку маслозаливной горловины. Появление белой эмульсии под пробкой может свидетельствовать о периодическом перегреве двигателя или проникновении антифриза в моторное масло. Другие признаки проблем включают выхлоп с сизым или голубоватым оттенком, а также наличие белого дыма, что может свидетельствовать о проблемах с прокладкой головки блока цилиндров и попадании охлаждающей жидкости в цилиндры.