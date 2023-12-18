ЕР единогласно поддержала выдвижение Путина на выборах президента

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Присутствовавший на съезде Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надежную поддержку, передает newsnn.ru.
«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России», — сказал он.
Президент отметил, что основные задачи сейчас — укрепление экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала в интересах людей, благополучия миллионов семей и, конечно, консолидация общества. ЕР должна работать с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин. Он также попросил ЕР принять самое активное участие в проектах Года семьи.
Президент высказал свое мнение о важности развития народной программы ЕР, чтобы она была актуальной и включала ответы на обращения людей.
«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», — сказал президент.
В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке Путина на выборах одобряет подавляющее большинство граждан, сообщается на сайте партии ER.RU.
«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», — подчеркнул он.