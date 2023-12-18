ЕР единогласно поддержала выдвижение Путина на выборах президента

Президент отметил, что основные задачи сейчас — укрепление экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала в интересах людей, благополучия миллионов семей и, конечно, консолидация общества. ЕР должна работать с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин. Он также попросил ЕР принять самое активное участие в проектах Года семьи.