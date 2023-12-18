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ЕР единогласно поддержала выдвижение Путина на выборах президента

ЕР единогласно поддержала выдвижение Путина на выборах президента

18 декабря 2023, 11:53
Фото: ER.RU
На XXI съезде «Единой России» принято общее решение о поддержке выдвижения Владимира Путина на выборы главы государства в следующем году. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что партия должна использовать весь свой потенциал для того, чтобы Путин одержал бесспорную победу.

Присутствовавший на съезде Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надежную поддержку, передает newsnn.ru.

«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России», — сказал он.

Президент отметил, что основные задачи сейчас — укрепление экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала в интересах людей, благополучия миллионов семей и, конечно, консолидация общества. ЕР должна работать с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин. Он также попросил ЕР принять самое активное участие в проектах Года семьи.

Президент высказал свое мнение о важности развития народной программы ЕР, чтобы она была актуальной и включала ответы на обращения людей.

«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», — сказал президент.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке Путина на выборах одобряет подавляющее большинство граждан, сообщается на сайте партии ER.RU.

«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», — подчеркнул он.

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