Депутат Госдумы от «Новых людей» оценил бизнес-проекты омских студентов

«Ребята очень креативные. Оценивать сложно, потому что все молодцы. Уровень проектов вырос. Видно, что участники заряжены. Правда, пока не все знают о мерах поддержки, которыми можно воспользоваться, чтобы идеи стали бизнесом. Такие площадки нужны для того, чтобы можно было не только презентовать свои проекты, но и получить обратную связь, понять, есть ли будущее у этого бизнеса. Это очень важно. Молодых предпринимателей мы поддерживаем вдвойне. Хочу пожелать программе успехов. Это правильная работа, действительно нужная молодым ребятам в нашем регионе», — говорит Анна Негодуйко.