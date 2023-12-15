На всероссийскую муниципальную премию «Служение» претендуют 19 тысяч служащих

Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что муниципальные служащие выполняют важную, хотя и не всегда заметную работу. Они отвечают за обеспечение света, воды, тепла в домах, за чистоту дворов, за благоустройство городов и сёл. Цель премии — показать их истории и лица, рассказать о тех, кто трудится совместно с гражданами и ради них.