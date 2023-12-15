На всероссийскую муниципальную премию «Служение» претендуют 19 тысяч служащих

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Наибольшее количество заявок поступило из Центрального федерального округа — 6004, за ними следуют Приволжский и Южный федеральные округа с 2405 и 2060 заявками соответственно. Северо-Западный федеральный округ представил 1945 заявок, Сибирский — 1868, Уральский — 1709, Дальневосточный — 1172, Северо-Кавказский — 1166. Также поступило 129 заявок из новых регионов страны, пишут novostivolgograda.ru.
Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что муниципальные служащие выполняют важную, хотя и не всегда заметную работу. Они отвечают за обеспечение света, воды, тепла в домах, за чистоту дворов, за благоустройство городов и сёл. Цель премии — показать их истории и лица, рассказать о тех, кто трудится совместно с гражданами и ради них.
Премия «Служение» присуждается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. До 18 декабря участникам премии предстоит оценить несколько проектов и управленческих решений других участников по определённым критериям. Топ-100 участников будет сформирован по результатам голосования экспертного совета. С 25 декабря по 14 января народное голосование пройдет на сайте премии. Имена лауреатов и победителей будут объявлены в начале года.